侯友宜到場後與在場里長一一打招呼、問候。（呂健豪攝）

新北市長侯友宜今（2）日上午前往新莊區公所舉辦行動治理里長座談會，針對第一公墓公園化、西盛圖書館改建案、文高用地增設大型運動設施等議題，聽取地方意見，會中有部分里長向市府喊話，只新莊的建設，長期以來南北不對等，侯友宜則回應，應該以整個大新莊來看，不要分南北。

今天上午許多里長聚焦在南新莊的公園及公共活動空間，甚至是已經喧騰許久的新莊第一公墓公園化的議題，就有里長當場質問，「市府對於第一公墓改造的願景跟藍圖為何？改造已經講了4年，難道還要我們再等4年？」

新北市民政局及殯葬處則是回應，新莊第一公墓目前已經完成部分遷葬，以及周邊初步綠美化，因後續還有涉及私有地以及剩餘墓地遷葬事宜，將會持續與地土溝通，待取得共識後儘速完成遷葬，再規劃為公園綠地並增設運動設施。

另外在南新莊共有9個里長共同提案，希望將西盛圖書館改建為多功能行政大樓，並於西盛公園規劃設置地下停車場，當中就有里長反應，新莊自新北市升格以來，在南北新莊的建設完全不對等，也缺乏公共活動空間，希望市府能夠重視新莊的均衡發展。

對此提案，新北市文化局則是回應，雖然知道南新莊地區缺乏活動中心，但因目前西盛圖書館的使用年限未達報廢標準，且建築師評估僅增建地上1層建築物，亦不符合經濟效益，因此決定將讓圖書館維持現狀；至於西盛公園停車場一案，則會配合新莊第二運動中心共構停車場辦理。

侯友宜則表示，新莊對他來說，是北台灣起飛最重要的中心，這裡還有北北基桃1千萬人口生活圈的中心，就在塭仔圳，所以對於新莊應該要不分南北，以「大新莊」來看待，所有的建設都是要讓新北可以跟全世界的國際大都市拼，所以期盼新莊可以成為北台灣的領頭羊。