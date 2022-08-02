屏東市65歲陳姓男子與住同一棟大樓的45歲沈姓男子發生口角，陳男以鐵槌、空心磚狠砸沈男頭部，沈男當場面目全非，送醫搶救不治，一審依殺人罪判陳男14年6月，高雄高分院2日宣判，駁回陳男上訴，維持原刑度。

陳男與沈男平時從事建築零工，兩人是屏東市同棟大樓分租戶，沈男住4樓、陳男住3樓。2人長期以來生活習慣不同、口角不斷，舉凡物品擺放位置、走動時發出的聲響，一直以來就互看不順眼。

2021年8月23日清晨5時許，沈男趁陳男在租屋處一樓洗衣服時，先持辣椒水及甩棍朝對方襲擊，陳男遭襲後拿起一旁鐵鎚回擊沈男臉部及後腦杓，還抓起地上空心磚重擊沈男頭部，導致沈男頭顱顏面骨折、腦挫傷。

鄰居見狀趕緊報警，警方到達現場，陳男自知闖下大禍，就靜靜的看著救護車將傷者送走，但沈男搶救後仍宣告不治。

屏院法官審酌，陳男手段殘忍，且造成被害人親屬難以平復喪親至痛，亦對社會造成相當影響及震撼；且偵訊時否認有殺人犯意，直到審理時才坦承犯行，但尚未與被害家屬和解，審結後一審判14年6月，褫奪公權5年。

陳男不服上訴，今高雄高分院宣判，認一審認事用法無誤，駁回陳男上訴，維持14年6月刑度。