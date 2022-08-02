美國眾議院議長裴洛西今晚將訪台，引起全球關注，但有不少台灣人至今都不知道裴洛西是誰。一名網友詢問，美國眾議長官有很大嗎？又不是美國的總統要來，為何大家要那麼關心啊？引起網友熱議，不少人狂噓原PO，內行網友則分享裴洛西超狂的背景說，裴洛西是總統的第二順位繼承人，也是民選出來第三大的人，除了可以主導彈劾總統之外，總統還得向眾議院報告，官位很大的。

一名網友今在PTT上發文表示，美國眾議長官很大嗎？又不是美國總統拜登要來台灣訪問，也不是副總統賀錦麗或是國務卿布林肯要來，只不過是個眾議院的議長要來，大家就爽的要命，美國眾議院院長的官位很大？

貼文曝光後，不少人吐槽原PO，美國眾議院議長是民選出來第三大的人，也是總統的第二順位繼承人，換言之，只要正副總統怎麼了，下一個繼任的人就是裴洛西。「民選第三大你說」、「美國第三大還不大」、「正副總統怎麼了，就眾議長接臨時總統」、「第三大你說呢？」

另有網友解釋說，裴洛西的官位很大，基本上可說是民意代表的最高位階了，她是行政系統的對立面，除了可以主導彈劾總統，總統還得向眾議院報告，而且裴洛西過去甚至曾在美國前總統川普面前撕掉對方的講稿。

今年82歲的美國眾議院議長裴洛西，早年是位平凡的家庭主婦，直到最小的孩子長大離家才踏入政壇，後分別在1987年當選加州國會的眾議員、2007年成為美國史上第一位女性眾議院議長。而財經專家黃世聰在節目《關鍵時刻》上說，裴洛西在美國政壇有「美國喬王」之稱，在民主黨的20年內募款金額達7億美元（約210億台幣），加上擁有矽谷科技業人脈，讓她在眾議院「喊水會結凍」。