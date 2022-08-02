新竹市政府2日與龍來球場公司邀集負責轉播的媒體單位，實地走訪球場內部及觀眾席，確認固定式轉播平台的設置位置。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府改善小組持續修膳新竹市立棒球場，2日與龍來球場公司邀集負責轉播的媒體單位，實地走訪球場內部及觀眾席，與專業使用者確認固定式轉播平台的設置位置，以確保未來轉播工作流暢，更不影響購票民眾權益及安全，給球迷舒適觀賽環境。

代理市長陳章賢表示，民視導播林瀚隆建議，內野2樓的轉播平台可以往前移，離網子較近，讓視野更好，因此市府將移動原先預留的轉播平台位置，同時降低高度，前方改為208公分、後方改為188公分，也會在轉播平台後方做方形通道，讓球迷能安全通過，也因為轉播平台往前移動後，會影響一旁觀眾視野，屆時中A區座位將往右移動。

市府表示，內野3樓的轉播平台則拆除下方座位，並圍起來避免觀眾誤入，西F區域11至17位置也將拆除，避免該區域觀眾視野受影響，同時在轉播平台角落設置箱子，方便轉播線材收納。

針對外野轉播平台，中間平台將改成鋼構跟灌漿，讓它更加穩定，左側及右側則維持原貌。

另外，體育網ELEVEN Sports也建議，當外野打擊視覺牆增至8.8公尺後，可在上方增設簡易轉播平台，以提供觀眾更多元視角。

針對燈光，Eleven sport製作人張偉豐指出，先前拍攝時發現，畫面中2、3壘比較亮、觀眾席比較暗。對此，市府回應，將擇日與負責場內智慧LED照明系統建置的廠商討論，調整燈光。

市府教育處同時指出，市府已經確認賽事製播動態影像攝影平台位置，也將持續向專家、球員請益，期盼透過各方意見及回饋，讓棒球場改善工作更精準、符合使用者及球迷需求。