孫盛希將和KIRE在《jagi》演唱會帶來精彩演出。（滾石唱片提供）

孫盛希《jagi》演唱會 8／3、8／4、8／5 晚上將在「BEATDAY元宇宙」線上開唱，連續3天和全才創作音樂人KIRE共同帶來精彩演出內容，兩人將合唱今夏追愛洗腦舞曲〈jagi〉，節目更設計情人節主題，並預告8／4這天將會有彩蛋，和歌迷觀眾浪漫共度七夕。日前孫盛希也在Instagram上進行「jagi你唱唱看」線上K歌活動，祭出「jagi x WAT 限量調酒」和線上演唱會門票等獎品，吸引各界唱將踴躍投稿，其中不僅有歌迷吉他自彈自唱，甚至有夫妻檔投稿對唱，讓孫盛希直呼：「好甜蜜，是真的 jagi (親愛的)！」

孫盛希近日忙於演唱會的宣傳，上週幫娃娃魏如萱代班主持電台節目，邀請KIRE當節目來賓，久未代班主持的希希太緊張，直呼：「主持比唱歌還要難」，也讓反應機靈、話題不斷的來賓KIRE反虧：「我好像比較像主持人！」KIRE也分享跟希希合作〈jagi〉，有到達不同境界的感覺，因為孫盛希在細節處十分苛求刁鑽，許多不同層面的音樂細節透過合作才注意到，是良師益友。

而兩人日前上宣傳通告，被問及各自無法招架的「暈船情境」，孫盛希透露：「對方親自煮飯給我吃，是很打動人的舉動，我可能會陷進去。」KIRE則覺得：「如果對方不用特別早起，卻特地在早上打電話來叫我起床，真的會心動！」兩人上週末也參與了桃園的情人節活動，首次合體獻唱〈jagi〉和〈Sun〉，兩人也預告「孫盛希jagi演唱會」將結合容積攝影技術，呈現獨一無二的舞台，和歌迷線上共度浪漫七夕，購票詳情可洽KKTIX平台。