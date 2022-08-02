Lulu吐露對於婚姻的看法。（噪咖提供）

總以陽光開朗的形象示人的Lulu黃路梓茵，近日卸下螢幕前的光環接受訪問，她坦言自己也會有面臨低潮、負面情緒或因外界一句話而感到脆弱受傷的時候，但隨著年紀及經驗逐步成長，慢慢學會如何與自己相處，開始接受不那麼完美的自己。

談到想婚的念頭？Lulu表示結婚只是一天的事，但之後要面對的生活，才是真正的現實，她坦言隨著年紀變化越覺得結婚這件事很難，「因為這不只是2人之間，而是2個家庭的事。」她說不管結不結婚、對象是誰，都是自己的選擇，「我覺得不管怎麼選，每個選擇終究會有所遺憾，所以要看你想要得到的是什麼，但你要愛你自己選擇的那條路，做到不辜負自己就好。」

Lulu笑說她從小就喜歡在人群面前講話，逗大家開心，從國小三年級就開始擔任主持，一路到上大學都是這樣的角色，逐步培養經驗外，也更確信自己想走演藝圈這條路。身為工作狂的她，曾連續一個月從早到晚塞滿工作，最後連自己都有點承受不了，「有天我錄完影回到家，忽然之間悲從中來、很想哭，但當時我明明什麼事都沒有，沒啥好委屈的。我才發現有點不對勁，自己有一種病識感，才覺得應該要把每一天都活的很開心、很踏實，不要逼得太緊。」。

她也曾遇到觀眾諷刺她說「主持人要有好的臉蛋跟身材」等話，讓她一下台就淚崩，「當時的我也不知道怎麼辦，但現在的我，覺得主持重要的不是皮相，而是妳說出來的內容、傾聽受訪者，讓觀眾走入他們的故事，或能很好的掌控節目流程。像我的《腿之歌》就是想讓大家知道，這世上本來就各種人都有、各種身型的女生都有，不同的特點都有屬於自己的價值，你只要相信自己很美就好。」至於現在的紓壓方式？Lulu打趣說若在工作上遇到不順心的事，就打枕頭、捶娃娃發洩。