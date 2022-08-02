商總理事長許舒博表示，兩岸及亞太地區之和平穩定是台灣經濟發展的基石，據聞美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）即將訪台，引起國際關注與熱議，另一方面，大陸海關總署深夜也突然宣布禁止台灣一百多家食品廠產品進口，甚至考慮對農漁產品做進一步的限制，台灣食品業者和廣大農漁民頓時成為無辜國際政治角力下之犧牲品。

許舒博理事長認為，區域的和平穩定對台灣經貿才有實質的幫助，美國眾議院議長裴洛西訪台，並未列為公開行程，即表示美國恪遵其既有之「一中政策」原則，目前尚看不出這次訪台對台灣有任何實質的改變與好處，但大陸禁止百家食品廠產品進口，對食品業者及廣大農漁民的傷害則是立刻顯現。之前石斑魚事件尚待處理，新的問題又接續發生，一波未平，一波又起，產業界對於國際政治之紛擾無從干涉與介入，期盼裴洛西議長訪台只是美中台三角複雜關係中短暫的餘波震盪，端賴兩岸領導人能運用大智慧，以兩岸人民幸福為依歸來處理政經議題，讓兩岸經貿盡速恢復常態，才是兩岸人民最大的福祉，也是台灣經濟永續發展最大保障。