年中刮獎迎千萬!台灣彩券今有2款刮刮樂新上市，年中重量級新品「1000萬大富翁」，每張售價新臺幣1000元，「1000萬大富翁」是目前市面上頭獎獎金跟總中獎率最高的刮刮樂，共有3個頭獎1000萬元，創下歷年此產品最多的頭獎數，總中獎率60.01％；另一款「好運圓滿」每張售價100元，票面採套票設計，懷中各擁金柚、金幣的兩款Q版兔子俏皮吸睛，最高獎金1萬元多達100個，總中獎率50.1％；2款新品總獎項超過328萬個，總獎金逾20億元。

台灣彩券董事暨發言人黃志宜表示，刮刮樂「1000萬大富翁」歷次發行皆引發搶刮熱潮，這次頭獎1000萬元增加至3個，刷新歷次發行的頭獎個數新紀錄，同時，頭獎1000萬元及總中獎率60.01％皆為目前市面上刮刮樂中最高的一款遊戲。

「1000萬大富翁」每張售價1000元，票面以豪氣醒目的「1000萬大富翁」為主體，閃耀金色光芒的大紅字搭配滿滿金幣，彷彿財富滿溢，規劃「對幸運號碼」、「刮三中三」，及「刮六中三」等多元玩法，高達20次中獎機會，2000元以上的獎項超過51萬個，總獎金逾18.5億元。

同日上市的刮刮樂「好運圓滿」每張售價100元，票面採兩款一組的套票設計，Q版可愛的兔子分別擁抱著大金幣及金柚子，搭配充滿財富象徵的金幣與繽紛寶石，象徵團聚圓滿迎好運，讓民眾提前感受中秋過節的歡樂氣氛；遊戲玩法為簡單趣味的「對幸運號碼」，共有100個最高獎金1萬元，總中獎率50.1％，等於平均每兩張就有一張中獎，是親友相聚的必刮遊戲，為聚會增添許多樂趣。