美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將於2日晚間抵台，但中國大陸海關總署1日晚間突宣布禁令，稱台灣一百多家廠商違反相關規定，禁止銷陸。對此，經濟部官員表示，除了茶葉、漁水產之外，還有糕餅業、飲料業在禁令清單上，目前已經詢問過公協會，初步判斷對糕餅業、飲料業影響有限，但仍在釐清相關細節。

外傳禁令名單包括郭元益食品、維力食品、味全食品、泰山企業、維格餅家、京典食品等，是否代表這是針對台灣企業而來？經濟部解釋，由於衛福部食藥署與中國大陸之間有食安規範，規定部分列管食品銷往中國的時候，需要註冊或是定期更新資料。

官員指出，這次被禁止的產品主要是茶葉、漁水產、糕餅業跟飲料業，據食藥署資料約3,000多家，主要以茶葉、漁水產為主。官員指出，飲料業公會反映近年銷往中國比例已越來越低，預計影響有限，而糕餅業去年出口中國約4,400萬美元，今年上半年只剩下1,000萬美元，「但詳細情況仍在與業者聯繫」。