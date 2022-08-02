搶攻父親節孝親用餐商機，肯德基將於8月6日至8月8日限時三天推出父親節期間限定優惠-「爸氣爽嗑歡聚餐」，豪邁享用整桶咔啦脆雞x8加上原味蛋撻x6，原價738元、下殺54折，限時優惠399元。肯德基並破天荒開放可採預訂快取方式進行，於8月2日至8月5日期間展開預購，消費者不僅可以提早規劃父親節歡聚餐點，8月6日起還可以在預訂快取專屬通道領餐，輕輕鬆鬆全家一起大口爽嗑酥脆多汁的脆雞，還有超人氣163酥脆撻皮香濃原味蛋撻。
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