內埔國小133公尺圍牆內縮，立委楊瓊瓔今天會勘爭取經費，改善通學步道。（立委楊瓊瓔服務處提供）

台中后里區「內埔國小」學生數多達1400多人，上下學車流湧入堵塞，幼兒園興建工程人行道退縮4公尺，既有校門圍牆僅3公尺寬，門面參差不齊。立委楊瓊瓔及市議員陳本添2日邀集教育局等相關單位會勘，提出文化路通學步道、平安路人行道及校門等改善工程，總經費約1750萬元，將提送計畫爭取營建署前瞻補助。

內埔國小位於文化路市區內，學生上下學時間，車輛往來頻繁；文化路、平安路路狹車稠，學生上下學潛在極大風險。立委楊瓊瓔、市議員陳本添2日邀集台中市政府教育局、建設局及后里區公所、墩東里長傅鈺婷、墩南里長陳輝、墩北里長李雨庭、月眉里長吳新春會勘學童通學路線。

內埔國小校長彭偉峰指出，該校學生數眾多，上、下學時段，家長接送車流湧入文化路，造成路口回堵。另現有國小校門口的人行道僅3公尺寬，一旁施工中的幼兒園工程人行道依都市計畫規定，規畫4公尺寬，屆時完工後，形成門面突出、參差不齊。

教育局副局長葉俊傑表示，內埔國小既有校門口的圍牆長達133公尺，應配合一旁幼兒園工程整體退縮4公尺，校門、警衛室也一併納入，並重新規畫駐車彎及家長接送動線，幼兒園也要有單獨的接送出入口。

陳本添指出，既有人行道應是不同時期施作，有高壓混凝土地磚、濕式紙模地坪等3種鋪面，部分鋪面縫隙長出雜草，有的甚至龜裂；建議選擇耐用、好維護的地磚。該校周邊道路畫設紅線，雖有些許民怨，但家長多表肯定應維持禁止臨時停車。

楊瓊瓔強調，因物資波動，內埔幼兒園新建工程經費2600多萬元，增加1300萬元還是不夠，再提出追加1400萬元，高通膨造成追加部分高過於本預算，孩子通學安全不能等，一定要抓緊時程向營建署提案爭取經費，她強調「中央有錢我一定想辦法要回來，地方部分拜託議員幫忙」。

建設局說，內埔國小通學步道全長133公尺，包含路口動線改善，經費約需1400萬元，其中79％爭取營建署前瞻補助，其餘由建設局自籌；除通學步道外，需連同路口一併改善，將全力協助校方提案內容符合前瞻補助需求，希望能趕在明年暑假期間施工。針對校門、警衛室重建約350萬元，葉俊傑允諾由教育局籌措。