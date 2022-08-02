搶攻中秋節商機，臺虎精釀與「調味世家－金蘭」跨界聯名，打造最chill的中秋限量禮盒「金虎蘭開醺起飛夯肉組」，以臺虎生啤〈嗨〉」獨家製作「啤酒香烤肉醬」，搭配兩款飽含煙燻風味的限定酒款，吃的喝的雙管齊下，期許大家中秋都可以醉意滿上，與親朋好友一起微醺喝嗨、奔向月球。「金虎蘭開醺起飛夯肉組」即日起陸續於全臺臺虎精釀直營門市、遠東百貨（異國美食館）、微風超市（微風南山、微風復興）、jason's（mia c'bon）、City’super、大潤發（南湖店）以及其他合作店家限量開賣。

中秋節除了賞月吃月餅、吃柚子，更是全民「烤肉節」運動，臺虎中秋禮盒以烤肉微「醺」做為主要概念，兩款聯名烤肉醬選用臺虎經典酒款「臺虎生啤〈嗨〉」添加至金蘭經典原味、辣味烤肉醬中，使醬料口感更加帶勁、搭配食材更顯入味，除了與烤肉食材絕配使用， 還可以當作調味醃製使用，一瓶多用！搭配緩解烤肉油膩感的最佳拍檔--四罐飽含煙燻氣息的拉格、梅爾森酒款，清爽解膩與多層次的烘烤麥芽香，交織出勁爽衝擊的絕妙滋味，讓吃烤肉的時候更入口涮嘴。

「金虎蘭開醺起飛夯肉組」的整體視覺使用臺虎品牌意象，將老虎結合「起飛」、「上太空月球」喝嗨飛高高、暢遊於太空中作為概念，就算沒有上過月球，擁有「金虎蘭開醺起飛夯肉組」，也能喝kiang到太空漫遊！另外還製作「金虎蘭輪盤大挑戰」，以雙方品牌名稱結合發想出主題遊戲「話虎蘭大挑戰」，讓酒友們除了烤肉話家常，也能邊喝邊話虎蘭，挑戰恥度無邊界、結合真心話大冒險的輪盤drinking game！中秋期間限定的「金虎蘭開醺起飛夯肉組」整組吃喝玩樂通通都有，希望大家烤肉時可以玩得開醺、吃的微醺、喝的醉醺醺，跟親友們一起chill high high、話虎蘭上月球。

「金虎蘭開醺起飛夯肉組」販售通路包含：臺虎精釀直營門市、遠東百貨（異國美食館）、微風超市（微風南山、微風復興）、jason's（mia c'bon）City’super、大潤發（南湖店）以及其他合作店家限量開賣，若有大宗採購需求，歡迎來信至臺虎官方信箱，將有專人協助服務。

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