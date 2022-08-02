進入盛夏、每天溫度有越來越高的趨勢，這一鍋餐飲集團推出「溫度折扣」，刺激消費者用餐意願，「這一鍋皇室秘藏鍋物」與「燒肉同話」二大品牌共推出兩波活動，第一重「錢世金生」，有機會帶走價值千元雙人餐券，以及金幣一把抓，折抵等同金額商品。第二重「熱開鍋」活動，達到溫度門檻6折起，這一小鍋則是推出「盛夏COOL樂部」，著短袖、背心、短褲都能有優惠，最高享5折，盛夏就來吃火鍋、燒肉消暑氣。

8月4日起至8月14日，這一鍋皇室秘藏鍋物推出「錢世金生」活動，用餐時與前世情人（父母）或今生情人（另一半）合照並將活動手舉牌入鏡，打卡上傳FB或IG、貼文或限時動態不限，可獲得抽獎機會乙次，有機會抽中現金折價券、人氣商品神仙牛肉、澳洲和牛板腱等，以及雙人套餐券，並且同步進行「越熱越開鍋」活動（吃到飽店型除外），每日晚上9點前，出示手機天氣APP即時氣溫，如溫度顯示34度，折扣為66折，折抵單點活動食材，每人選購乙樣食材，每桌最高選購7樣，晚上9點後，則是推指定肉品同品項第二件半價，就是要讓鍋迷們越熱越開鍋，越夜折扣多更多。主打個人鍋物為主的這一小鍋，則是祭出「盛夏COOL樂部」活動，8/15-8/31只要內用開鍋任一主餐，穿著短袖、及膝短褲即可享主餐肉加量8折，背心、膝上短褲即可享主餐肉加量5折，全台分店都適用，呼朋引伴樂開鍋。

歡樂圍繞，享樂燒烤的燒肉同話，8月4日起至8月14日全台分店（麗寶店不適用）主打「錢世金生」活動，點選任一雙人套餐，並與前世情人（父母）或今生情人（另一半）合照且將活動手舉牌入鏡，打卡上傳FB或IG、不限貼文或限時動態，即可獲得金幣一把抓機會，抓取金額多少，全額折抵單點品項，8月15日至8月31日首次舉辦「越熱越折扣」活動，只要點任一雙人套餐並打卡FB或IG，依據當天中午11點溫度，如顯示40度，則享單點品項6折，每份套餐上限3項商品，而台中麗寶店則是祭出特選豚肉兩件7折，8月4日至8月31日只要用餐並打卡FB或IG，即可品嚐全台獨家食材伊比利豬舌，彈牙醇厚滋味老饕必吃，上述活動優惠僅限平日，例假日不列入優惠。

搶攻中秋節燒烤商機，燒肉同話推出「豚香三品」燒烤組合，將最受消費者喜愛的豬五花研發咖哩、椒麻、茶鹽三種口味，其中茶鹽更是獨家款，門店吃不到的隱藏版口味，嚴選產自百年茶園，採用全發酵的台茶8號阿薩姆紅茶入菜，風味帶有清甜茶香，及微微薄荷味和熟成柑橘味，去油解膩一口接一口，三個口味厚切、薄片各一組共六入，特價888元，8月31日前只在全家預購發售，限時免運，買回家炙燒、香煎都美味，一箱就滿足。