美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪台，引發兩岸緊張升溫，大陸周一深夜突禁台灣100多家食品廠產品進口。遭點名的味全、泰山、郭元益等大廠，都表示「目前正在了解中」。業者初步評估，影響比較大的可能是台灣的農產品、以及如鳳梨酥等一些具台灣特色的加工食品，多數食品大廠應該影響不大。

大陸反制裴洛西來台，中共海關總署1日深夜公告，以未完成更新註冊為由，緊急禁止100多家台灣食品廠商的產品輸陸。相關食品廠在大陸海關總署的狀態遭變更為「暫停進口」，其中包含味全、泰山、維力、郭元益、維格餅家等知名品牌。

由於事出突然，遭點名的味全、泰山、郭元益等大廠，都表示「目前正在了解中」。

至於國內食品龍頭統一，表示公司產品都是當地生產、當地銷售為主，很少產品從台灣出口到大陸，不會受到影響。

有食品業者評估，這一波大陸的食品進口禁令，影響比較大的可能會是台灣的農產品，以及如鳳梨酥等一些具台灣特色的加工食品，尤其接下來中秋節快到了，進入月餅、鳳梨酥的銷售旺季，一些糕餅業者可能面臨短線衝擊。

以郭元益為例，出口到大陸的產品項目包括酥皮、鳳梨酥、月餅等，除了中秋節等特殊節日出貨比較多，如果以全年來看，出口到大陸占整體銷售比重非常低，影響很有限。

一位食品業者觀察，這波大陸食品禁令針對性強，滿明顯是政治動作，宣誓意義可能大於實質意義，持續性仍待觀察。如果以大型食品廠來看，台灣的生產成本本來就高於大陸，量大的廠商，應該早都已經到那邊去生產，受禁令影響有限。

僅部分業者或產品，可能打著MIT（台灣製造）的品質保證，進入大陸搶攻中高端市場，或是瞄準想念台灣家鄉味的台商等利基市場，相對數量不是最大。