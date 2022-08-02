湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）先前一篇推文引起風暴之後，最近忽然又推文打算賣出3台PS5遊戲主機？她內文寫道：「有個大消息要宣布，我有3台PS5要賣給你們！欲購者請私訊給我，一切所得將做為慈善用途，購買者還有機會前往觀賞湖人隊比賽。」

Jeanie Buss' official Twitter account appears to have been hacked 😬 pic.twitter.com/Zx6P2c1O23 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 2, 2022

當然珍妮巴斯絕不可能做這種事的，網友很快就發現是她的帳號被駭客入侵，有人故意私訊過去看看會怎樣：「我可以用2027年的次輪選秀籤來代替嗎？如果你加入蜘蛛人遊戲，我還可以吃下韋斯布魯克（Russell Westbrook）的剩餘合約。」韋少的剩餘合約是4700萬美元。

駭客還真的回答了，提供Zelle的匯款帳戶，請那位網友寄出付款成功的螢幕截圖，然後就可以準備出貨，即使網友說的是胡言亂語（4700萬美元買1台PS5）駭客也不管，可能只是機器人回覆。

球迷覺得這位駭客實在有夠無趣，好不容易弄到湖人老闆的帳號，當然要發一兩則震撼媒體的假消息，像是宣布買下厄文（Kyrie Irving）或是買斷韋斯布魯克。結果只是拿這種小事來騙小錢，恐怕還沒多少人上當。PS5先前歷經過一段缺貨困境（現已緩解），更有人嘲笑說：「珍妮巴斯也只能弄到3台PS5，難怪她組不出一支冠軍隊伍了。」