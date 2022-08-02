畢書盡發行最新單曲〈Light Up The Future〉。（老鷹音樂提供）

畢書盡發行最新單曲〈Light Up The Future〉。（老鷹音樂提供）

Bii畢書盡發行最新單曲〈Light Up The Future〉，願透過歌曲為世界點亮前往未來的那一盞燈；MV由導演黃中平引薦邀請兒子黃子然拍攝，一同用光影點亮每一個面對未知的未來而無所畏懼。

〈Light Up The Future〉這首歌由與Bii合作已久的製作人楊子樸創作和製作，在配唱時楊子樸特意讓Bii畢書盡嘗試與以往不一樣的唱腔，兩人為了副歌處一收一放的音色，在錄音室裡不斷尋求最佳位置，只要位置稍有偏離，歌曲整體就會有些許的落差，楊子樸提議讓Bii每錄到其中一句歌詞時稍微退一小步，這樣在音量處理和歌曲呈現上就會不偏不移剛剛好。工作人員表示這應該是Bii肌肉最酸痛的一次配唱，Bii則笑稱：「錄音怎麼跟練習舞蹈一樣要動來動去，但是只要是作品可以呈現的好，就OK啦」。

MV由黃子然導演執導拍攝，導演運用光影的元素，將歌曲本身的電子搖滾曲風襯托出來，營造帶有神秘且未來感的氛圍，同時於MV中穿插由黃子然導演的父親黃中平導演拍攝的照片，彷彿是Bii和過去的自己對話；於拍攝過程中，活潑的黃中平導演為捕捉Bii畢書盡每個瞬間，不斷地在片場各處尋找最完美的角度，一度站上椅子及穿梭在工作人員之間，更是與兒子黃子然的移動步伐意外神同步，讓在場人員笑稱果然是父子才能擁有這樣絕佳的默契。Bii畢書盡〈Light Up The Future〉7月23日數位上架，MV於8月2日早上10點於Youtube首播。