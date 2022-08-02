北市天母知名甜點師傅於2010年11間，自網路學習栽種大麻技術，並以陰乾、風乾方式，製成可施用的大麻，遭桃園刑警大隊查獲，士林地院日前審結，認師傅與友人的LINE的對話紀錄中「希望週末它能乾」，顯示大麻尚未乾燥而達可施用程度，依製造第二級毒品未遂罪，判處徒刑2年，緩刑5年，並向公庫支付30萬，提供240小時義務勞務。

甜點師傅栽種大麻3株遭逮。（翻攝畫面）

師傅自日本大阪學藝返台，在天母地區糕餅店，銷售日式法式甜點、生吐司，在網路上頗受好評。判決指出，師傅在酒吧內與不詳外籍人士取得大麻種子後，在網路上學習栽種技術，再陰乾、風乾，乾燥至可施用的程度，2020年11月4日遭警查獲。

檢警在手機內發現他以英文傳送「等到它乾了再試」、「希望週末它能乾」，而友人則回傳「但可能極濃？」師傅回傳「I donno捏」（我不知道）等對話，認定遭查獲前，尚未乾燥而達可施用程度。

師傅在警詢時，指稱持有的大麻是在Telegram向不認識的賣家，以美10克1萬多元購買，匯款後將毒品埋包在路邊，他再根據圖片去該處自取，總共有2次，無法認定遭查獲的大麻是他製成的。

判決指出，師傅已著手製造第二級毒品大麻，但陰乾、風乾失敗，未達乾燥可供人施用的程度，屬於未遂，師傅男偵、審中自白，符合減輕其刑的條件，加上數量僅3株，規模很小，師傅因焦慮症、失眠，在加拿大生活時因壓力大吸食大麻，合議庭考量他有一技之長，依情堪憫恕予以減刑，共減刑3次，判處徒刑並給予5年緩刑機會。

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