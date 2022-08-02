連鎖餐飲集團乾杯(1269)打造全新燒肉品牌「KANPAI CLASSIC」，做為進軍西方市場的燒肉品牌模板，首間據點進駐新光三越天母館二館，打造全球唯一的「ROBBINS ISLAND澳洲和牛燒肉專門店」，將於5日開幕迎賓，搶攻規模達90億元的台灣燒肉市場商機。

乾杯聚焦兩岸市場持續拓點，今年在兩岸已新展11家店，將集團總店數推升至65家，預計年底前將再新展1家店。同時，集團立志成為「世界燒肉王」，雖因疫情等諸多因素耽擱，仍持續籌備打造新品牌「KANPAI CLASSIC」，做為進軍西方市場的燒肉品牌模板。

KANPAI CLASSIC鎖定西方人鍾愛的澳洲和牛，以核心品牌「老乾杯」為基礎，延續和牛一頭燒全部位利用精神，由總料理長尾形正匡對歐美人士口味喜好的掌握，開發生牛肉手卷、握壽司、鍋物、一品料理等各式和牛料理，讓燒肉店延伸為澳洲和牛專賣店。

KANPAI CLASSIC獨家採購的ROBBINS ISLAND BMS 9+等級澳洲和牛，來自被譽為「純淨之島」的塔斯馬尼亞周邊無人小島ROBBINS ISLAND，可謂全球最珍貴的和牛之一。董事長平出莊司表示，BMS 9+等級每月平均產量約40～50頭牛，僅約1～2間門市的使用量。

KANPAI CLASSIC首處據點「ROBBINS ISLAND澳洲和牛燒肉專門店」坐落於新光三越天母店二館2樓，110坪空間設有94席客座，區分為開放式座位及6間各式功能包廂，並首度打造具KTV功能的「歡唱包廂」，消費方式採單點型態，客單價約2900元。

平出莊司表示，KANPAI CLASSIC為混合日本文化及澳洲元素的全新挑戰，而天母從過去到現在都是外國人、日本人和接受多元及道地飲食文化的台灣人選擇居住的區域，因此選擇做為集團今後挑戰世界的試金石。

平出莊司指出，老乾杯目前在台灣及中國大陸各有10家門市，KANPAI CLASSIC為針對西方國家，以燒肉為主、可享用各種和牛料理的品牌，使用同時擁有油花及赤身、西方人也喜愛的美味澳洲和牛，未來將以英國倫敦為起點，朝西方歐美市場邁進。