大陸海關總署1日深夜宣布禁止台灣多家食品業者輸入產品，多數業者包括味全(1201)、泰山(1218)等都表示，還沒有接到任何的函文，目前積極了解當中，受到利空消息面的衝擊，再加上台股重挫逾250點，上市食品指數跌幅逾2%。

美國眾議院議長裴洛西有可能訪台消息傳出後，大陸海關總署在昨晚突然以違反相關規定，緊急停止台灣100多家食品進口，被點名的包括包括味全、泰山、維格餅家及郭元益食品等。

泰山今日開低走低，一度深至31.7元，跌幅在5%以上；味全也是開低，盤中雖一度奮力翻紅，但仍不敵空方賣壓，股價最低曾至19.85元，跌幅逼近2.5%，受到利空消息面的影響，多數個股也紛紛下跌，統一(1216)跌幅在3%以上，惟大飲(1213)逆勢揚升3%、臺鹽(1737)力守平盤上方。

台灣政府當局對大陸突然緊急停止台灣100多家食品進口，將會由農委會、經濟部評估可能的經濟損失並討論對策。