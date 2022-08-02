新竹縣竹仁國小軟網隊3月在青年盃軟網奪冠後再傳捷報！6月全國自由盃青少年軟式網球分齡錦標賽，在U10歲級男雙打賽近60支隊伍競技下 包辦冠亞季軍，技驚全場！縣長楊文科2日在主管會報表揚。

竹仁國小2005成立軟網隊，這次參加全國自由盃U10歲級男雙打賽，李禾彥和陳韋宇奪金，周宥頡和陳品翔得銀，劉諺鴻和賴換棋拿銅， 囊括金銀銅，創下17年來隊史最佳紀錄。6名小選手都說，比賽很緊張，得牌很高興！

楊文科說，縣府推動運動項目成效一一呈現，尤其今年全中運獲59面獎牌，突破新竹縣最佳成績，之前剛表揚竹仁國小榮獲青年盃軟網賽冠軍，這次更在自由盃軟網賽一次網羅前三名，讓全國看到竹縣軟網的堅強實力，值得喝采！

教育局長楊郡慈透露，竹仁國小軟網隊選手們適逢疫情停課在家，只能在鏡頭前完成教練指派的訓練課表，假日由家長帶到球場或空曠地進行球感練習，盡所能維持球技與體能，獲得優異成績實屬不易。

教練陳陽信說，這批3、4年級小選手們歷經2年全國大小賽事洗禮，上次全國青年盃獲得5年級組冠軍後，本次自由盃賽事更拿下U10組前三名，代表小選手們的心智與球技逐漸成熟，期待選手們能持續在球技上磨練，在每次比賽都能打出場場精采好球。

教練游程翔說，竹仁國小軟網隊在2005年成立，每屆都有不錯成績，選手們平常周一到周五訓練外，也願意犧牲假日受訓，為自己爭取好成績，為學校爭取榮譽，這次包辦金銀銅創隊史最佳紀錄，真的很感動！