今天全台再受大雷雨襲擊，醫師提醒，連日高溫陣雨，正是登革病毒、病媒蚊最易滋長的時節，也容易爆發登革熱疫情，由於登革熱和新冠肺炎雖有相似症狀，不過登革熱會出現「皮膚紅疹、後眼窩痛、骨頭／關節疼痛、口腔、皮下結膜出血症狀」等BA.5沒有的症狀，建議民眾可以此進行初步區分。

胸腔暨重症專科醫師黃軒於其臉書貼文表示，目前台灣出現Omicron BA.5病毒入侵社區，多位專家和指揮中心表示，民眾須準備因應BA.5的大流行，加上近期受低氣壓影響，各地有豪大雨發生，有利病媒蚊生長。

至於BA.5 病毒與登革病毒要如何區分，黃軒表示，BA.5病毒常見的症狀依序為：喉嚨痛（58％）、頭痛（49％）、咳嗽無痰（40％）、流鼻涕（40％）、咳嗽有痰（37％）、聲音沙啞（35％），打噴嚏（32％）、疲勞（27％）、肌肉疼痛（25％）、頭暈（18％）。

而登革熱病毒的症狀與一般發燒很類似，常見的症狀依序為：發燒（100%）、肌肉疼痛（97%）、頭痛（94%）、腹痛（46%）、關節疼痛（23.6%）、咳嗽（14.8%）、不明出血（11.6%）、眼結膜充血（5.5%）、後眼窩痛（4.4%）、皮疹（3.2%）

黃軒表示，WHO提醒，若有發燒症狀，並在發燒期間（2~7天）伴隨以下症狀中的2種，在登革熱流行期間就可能是登革熱病毒，包括劇烈頭痛、眼球後疼痛、肌肉和關節痛、噁心、嘔吐、淋巴腫大、皮疹等。

黃軒說明，登革熱和新冠肺炎有4個相似症狀，如發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心嘔吐。但登革熱還可能會出現「皮膚紅疹、後眼窩痛、骨頭／關節疼痛」，嚴重時也可能出現「口腔、皮下結膜出血症狀」，而BA.5病毒目前還沒有這些症狀。