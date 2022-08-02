關西六福莊推出8月限定避暑遊樂企劃，雙人入住「莊友分享日 住房專案」，享剛果藍天房一晚後，還可以吃雪糕，暢玩六福村水陸樂園，大打水仗，並有機會看到動物各種消暑萌樣，如啖冰品大餐、泡泥巴泰奶浴、躲洞跟樹蔭納涼等，雙人7500元+10%，每日限量供應，可再搭配悠遊國旅振興方案，符合條件者，稅後房價最高現折1300元。

不只是人類，關西六福莊的動物們也進行抗暑大作戰，動物保育員們針對不同動物，特別客製化各式各樣的冰品大餐，環尾狐猴享受玉米冰棒。除此之外，還有超卡哇伊福豚家族泰奶浴，小水豚在媽媽的帶領下，開心滾泥巴浴，用泥巴降低體溫，幫助身體保持涼快，以及掛著黑眼圈的狐?，藉由黑色眼圈吸光保護眼睛，也不斷尋找洞穴與樹蔭納涼，一秒萌翻所有人。

想要欣賞動物們避暑賣萌的可愛模樣，即日起至8月31日止，於周一至周四間，雙人入住「莊友分享日 住房專案」，享剛果藍天房一晚、活力早餐，再贈酷星冰雪糕，冰涼入口，馬上消暑，還有六福村水陸聯票手環，參加六福村主題遊樂園每日3場的「轟炸水派對」，與水派對女孩、比基尼女郎水槍大戰，再前往六福水樂園暢玩各種水上遊樂設施，刺激腎上腺素狂飆，雙人7500元+10%，再搭配悠遊國旅振興方案，稅後房價最高現折1300元，享受快閃優惠更超值。