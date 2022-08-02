隨著新的月份到來，塔羅牌老師艾菲爾也在臉書粉專發文分享12星座8月運勢，其中白羊座、射手座能量滿滿，能心想事成；金牛座要堅持到底，才有機會嚐到美好的果實；雙子座、獅子座有機會邂逅新戀情；天秤座則要注意身體健康狀況。

▎白羊座

白羊座8月能量滿滿，只要身心狀態維持良好，即使是挑戰困難的項目，也能順勢達陣，所以不要否定自己心中浮起的任何想法，只要有想嘗試的事情，哪怕是一時衝動興起，不妨都放手一試，會有意外的收穫！特別是如果願意嘗試運動的話，哪怕只是散步，讓身體習慣動起來，養成運動習慣，可能因此發現自身不同的可能性，串起新的機緣，獲得正向的結果喔！

▎金牛座

金牛座8月前期仍處於停滯不前的狀態，但是後期呈現運勢上升的走勢，所以堅毅果敢撐到底將是金牛座的8月課題。當事情不如預期順利時，千萬不要馬上退縮，要穩住自己，因為有時候結果不會立見，但只有能撐到最後，就能開懷笑出來！不過過程中也不要以鑽牛角尖的方式去對應，有時候適時抽離自己到別的事物上喘口氣，再回頭去處理時就會突然覺得迎刃而解。

▎雙子座

雙子座8月中旬人際關係運勢將大幅提升，不論是戀愛或是工作都迎來好運，特別是感情方面，想脫單的雙子座若覺得與新結識的對象個性合拍，不妨嘗試主動積極出擊，縮短彼此的距離；想與交往已久的對象步入人生下一個階段的雙子座，不要再只是乾著急的用各種奇怪的言語暗示了，直接把想法說出口才是關鍵。

▎巨蟹座

巨蟹座8月運勢有如海浪起伏般的精采，有高峰也有低谷，變化很快，沒有讓你沉溺於當下心情的時間。8月巨蟹座要學會適應短時間的心情變換，尤其是要學會迅速的從不好的當下抽離出來，也要嘗試有計畫的去進行一些事物，而不是倚靠別人的規劃，計畫不需要很完整細緻，只要對未來有想法，並朝著那個理想藍圖邁進，結果一定會是好的。

▎獅子座

獅子座8月在許多新邂逅的緣分中，可能遇上改變自己人生際遇的長久機緣，所以如果有一些可以認識他人的聚會邀約，絕對要積極應對，別再讓自己繼續宅下去了，而且積極主動出擊，工作、戀愛方面的良緣都會隨之而來。不過緣分當然不會全部都是善緣，還是要張大眼睛去觀察、判斷，尤其單身已久的獅子座，千萬不要抱持著要找到一張長期飯票的心態，這樣會把正在燃燒的戀情火苗澆熄的。

▎處女座

處女座8月似乎會面臨一些人際關係的課題，例如因為一些小事與他人起衝突，或意見分歧導致事件被放大等情況都有可能發生，所以近期與周遭友人、家人、戀人、同事、鄰居相處互動都要特別小心，不過有時候即使已經小心翼翼了，還是無法避免的被火花濺到，此時明明不是自己的錯，但為了解決事情而道歉，反而會造成越是努力解決，越是滅不了火的情況，建議這種時候就無需多言，把問題交給時間解決吧！

▎天秤座

天秤座8月要小心身體健康亮紅燈，過於操勞恐怕會導致身體出狀況，進而打亂計畫，事情只要按部就班就能達成的話，就無需過於勉強自己去提早完成，也不要勉強自己去配合別人，按照自己的步調行事即可。另外，8月天秤座也不適合去與人競爭，意氣之爭不會帶來好結果，也可能產生不健康的心理狀態。感情方面，不要讓周遭的謠言來動搖自身的感情，很多訊息其實是帶有惡意的不實訊息，以自己相處起來的感覺做判斷吧！

▎天蠍座

天蠍座8月前半個月運氣不錯，但後半月呈現下降趨勢，所以有想做的事，例如對心儀對象告白、爭取工作等，請在前半月積極運作進行吧！8月天蠍座的人際關係方面也是有點悶的狀態，不能太過於相信別人，才能將傷害降至最低，而遊走在危險戀愛關係中的天蠍座，則要小心事態暴露帶來的殺傷力，如果還是不願意去處理這段關係，那就要繃緊神經，隨時謹言慎行。

▎射手座

射手座8月運勢相當好，尤其在夥伴的幫助下，做任何事都能心想事成，甚至原本覺得不可能、沒辦法做到而放棄的事情，也能找到突破口，這也是射手座平時做人不錯的回報，所以不要因為當下的狀況跟能力而限制住自己的可能性，有毅力的射手座一定能撐到最後，展顏笑開懷的！

▎摩羯座

摩羯座8月運勢走勢就像一座山一樣，月中登頂達到最高峰，月初跟月底則是比較平凡無事的狀態，前半月抓進趨勢上升的助力，努力做些想要完成的事，要成功會比較容易；下半月則要少點期待，就不會有太多失望落空，尤其人際關係跟工作方面呈現的運勢好壞走勢更明顯，要馬上收手還是不放棄堅持到底，都需要摩羯座發揮直覺來判斷。

▎水瓶座

水瓶座8月能感受到自身的身心成長狀態，甚至能在相處不對盤或不合拍的對象身上，發現對方的優點，拉近彼此距離，進到讓彼此關係好轉。處事上水瓶座也比較會有自己的想法，並能貫徹想法去行動，這時周遭的人也會開始對你另眼看待，終於你也能熬出頭成為C位了。

▎雙魚座

雙魚座8月時不時會感到受阻滯的鬱抑感，不論是公領域還是私領域，都會有類似的感覺發生，只有重新審視自己的生活態度、能力發展以及交友關係，並做一些改變調整，才能改善近期這樣的鬱抑感，所以要留一些與自己對話的時間，每天問問自己是否真得做了必要的事情，答案自然會浮現出來。另外單身的雙魚座可能因為沒有根據的自信心，導致被出局了都不知道。