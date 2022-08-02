已連辦9年的花蓮縣義民祭文化活動將在本月15起跑，由於這此將首次遶境縱谷11鄉鎮客庄，以古禮為地方祈福，縣長徐榛蔚今特別前往義民堂祭祀義民爺，祈求活動順利。（羅亦晽攝）

花蓮今年義民祭活動將由富里竹田義民亭神轎班80名客家農民，於本月15日、16日扛著神轎繞境花蓮縱谷內的11鄉鎮市客庄，以古禮替地方祈福。（羅亦晽攝）

花蓮縣客家人口佔總人口數的3分之1，縣內已連辦9年的義民祭文化活動，今年有別齊聚義民堂祭祀，改從新竹總廟迎請義民爺欶牌神位到花蓮，並在15、16日遶行縱谷11鄉鎮客庄，以古禮為地方祈福。由於這次是縣府首次舉辦遶境縱谷客庄儀式，縣長徐榛蔚今頂著大雨，特別前往義民堂祭祀義民爺，祈求活動順利，並將100份祭品捐贈給長期照護獨居老人的華山基金會。

縣府客家事務處長彭偉族表示，今年義民祭文化活動獲花東基金270萬元經費挹注、縣府200萬元補助，以義民爺遶境方式改變往年聚集祭祀，不僅能減少群聚，也能讓中南區長者免於舟車勞頓就近參與。

彭偉族說，上月25日縣府已先到新竹縣新埔枋寮褒忠義民廟總廟迎請義民爺敕牌神位，並安座在花蓮義民堂，由於縣內客庄多聚集在花東縱谷地區，本月15、16日的遶境祈福儀式，將由富里竹田義民亭神轎班出動在地80名客家農民，分批擔任轎班人員，輪流扛著神轎遶行縱谷的11鄉鎮市，並在17日也就是農曆7月20日義民爺誕辰那天，由各地仕紳齊聚花蓮義民堂祭祀。

由於此次是縣府首度舉辦縱谷客庄遶境祈福儀式，縣長徐榛蔚今天上午不畏滂沱大雨，到義民堂以三獻禮祭祀義民爺，祈求活動圓滿順利，並將現場的100份祈福祝壽祭品，全數捐贈給長期照護獨居老人的華山基金會。

徐榛蔚表示，義民祭祀是為感念義民先祖保衛家園土地的犧牲奉獻，因此義民節不僅是客家文化裡重要的信仰，更是客家傳統義民精神的實踐， 感謝縣內各客屬會與分會年年承接乘載客家文化的傳承，讓客家文化、藝術、語言能持續流傳，期許這次的遶境儀式，能替地方帶來平安祥和，並讓疫情早日趨緩。