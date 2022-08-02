當地僑胞每場都到場替高雄小將加油。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

美國小馬世界聯盟少棒錦標賽冠亞軍之戰，高雄市代表隊2日上午對上美國加州普拉森隊，終場以4：11獲亞軍。蔡英文總統、副總統賴清德第一時間致上賀電恭喜。中正國小校長吳軒銘表示，孩子們要克服高溫、時差、飲食習慣，已經盡力了，感謝僑胞與台灣同胞一路支持。

台灣代表隊以高雄市中正國小為主體，第一場賽事就對上強隊多明尼加，最終逆轉勝，7：5取勝。第二、三場賽事對上美國地主拉雷多隊，分別以18：0與15：0取勝。今與美國加州普拉森隊爭冠，終場以11：4獲得亞軍，戰績3勝1敗。

冠亞軍賽台灣代表隊為後攻，二局上半加州普拉森隊就展現猛烈攻勢，先以安打攻下1分，並形成一、三壘有打者的局面，三壘跑者又盗回本壘，再為普拉森隊等到第2分。第三局上半，普拉森隊在滿壘清況下擊出三壘打，將三位跑者都送回本壘得分，第四局與五局也有得分，七局結束，總計共獲得11分。

高雄代表隊在第五局下半，王柏鈞擊出安打，回壘得到第1分，姜晉錫也在隊友安打火力支援下，為高雄再添得一分，之後祖港的安打再將打者送回本壘，此役高雄隊共拿到4分，最後輸給普拉森隊。

市長陳其邁表示，孩子在運動中不斷學習，在比賽中輸贏難免，在比賽中同步增加台美的友誼，「勝不驕、敗不餒」，還是給予棒球隊最大的鼓勵跟支持。

中正國小校長吳軒銘表示，賽事不如預期，有些遺憾，但孩子們要克服當地高溫、時差、當地飲食習慣差異，已經很努力了，也感謝市府促成少棒隊參賽，也要感謝當地僑胞、台灣同胞的支持與協助。

球員李政隆說，到美國要適應高溫和時差，實在不容易。雖然最後沒辦法拿下冠軍，還是要感謝大家的支持。