基隆市政府為打造動物友善休閒城市，正尋覓合適地點建置寵物公園，動保所每年也會舉辦「狗狗森友會」，讓飼主與毛孩培養感情。所長陳瑞濱表示，為讓各地市民能就近參與，今年有別以往，在7個行政區分別各舉辦一場次，並搭配不同任務和競賽遊戲，活動將於8月陸續展開。

陳瑞濱指出，今年狗狗森友會將擴大規模舉行，於7個行政區分別舉辦具多元特色的活動，市府盼透過飼主與寵物趣味互動，建立和諧關係，打造友善動物城市；首場活動將在8月6日下午2時30分於七堵區百福公園登場，結合散步趣與闖關活動，成功即可參加抽獎，邀請民眾彼此相約與愛犬悠遊共樂。

另6場次結合各區特色場域，於安樂區四維里荷花池、仁愛區陽明海洋文化藝術館、暖暖區碇內15號公園、中正區要塞司令部、中山區太平青鳥和信義區86設計公寓舉辦，分別有趣味闖關與「乘風破浪遊基隆」、「汪汪訓練講座」等不同體驗。

陳瑞濱說，這次仁愛區規畫，飼主與毛孩一起乘船導覽基隆港，並進行有獎徵答，一起共度和樂時光。他進一步提及，目前正籌備狗狗森友會最終站，預計在基隆最具指標性的碧砂漁港舉行，歡迎大家一同共襄盛舉。

動保所提醒，活動需要飼主與愛犬一同報名參加，參與犬隻必須為已完成寵物登記、狂犬病疫苗注射，以及絕育，確保彼此參與活動安全無虞。此外，活動現場也安排寵物營養諮詢，另有專業獸醫師進行寵物登記站及狂犬病疫苗注射站，凡設籍基隆市的民眾，攜帶身分證明文件及犬貓前往各區活動現場，可免費施打晶片與狂犬病疫苗，限量150劑。

活動報名表：https://forms.gle/fgitcJRuZBtP1rkD8