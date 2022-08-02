高雄勞工局去年受理勞資爭議調解案總件數有3641件，調解成立比率高達74％，其中有將近6成案件量是委託民間團體進行調解。今表揚績優勞資爭議調解人及民間團體，獲表揚的調解人分享成功調解的「眉角」，像是多點耐心聆聽，從中調節雙方情緒，或是以幽默口吻化解緊張氣氛。

統計去年高雄勞工局受理勞資爭議調解案總件數有3641件，調解成立比率高達74％，其中有將近6成案件量是委託民間團體進行調解，勞資爭議的類別，主要為「工資、契約、職災」為前3多。2日上午表揚110年度績優勞資爭議調解人及民間團體，由副局長陳石圍代表頒發獎牌給績優調解人第一名林進源及張盧忠、第二名林家興、第三名江鴻榮及劉必成，及績優民間團體第一名「新高市勞資權益協會」、第二名「高雄市勞資關係協會」。

獲表揚的第一名績優調解人林進源與張盧忠，2位調解人均不受疫情影響，仍展現卓越的調解績效，並分享調解成立的心得，包含多點耐心、聆聽雙方心聲，是化解糾紛的不二法門，或是有其他得獎人以旁敲側擊的方式，快速掌握雙方爭點，並以幽默言談緩和會議緊張氣氛順利解決分歧等等，獲獎的調解人均表現優異，對於促進雙方和解，其努力功不可沒。

高雄市勞工局副局長陳石圍指出，勞工局已建置線上申請調解系統，鼓勵民眾遇有勞資爭議善用「便民一路通」進行線上申請調解事宜，迅速又簡便。並特別重申勞工局調解業務是免費服務，勞工局及所指定調解人(委員)，不會向勞資雙方當事人收取任何費用，若於非勞工局調解場合遇有不明人士、單位，自稱勞工局調解人(委員)，請先向查證以避免受騙上當或權益受損。