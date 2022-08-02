媒體報導，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領國會代表團訪問印太地區，預計「順道」於今（2）日晚間22時許抵台，外傳將會下榻君悅飯店，並於明日與蔡英文總統見面，另到立法院拜會，雖然目前總統府與外交部都還未證實此消息，但新黨主席吳成典指出，新黨堅決反對裴洛西來台，他認為裴洛西來會讓台灣陷入水火，吳成典也號召民眾在今晚6點到君悅飯店抗議。

新黨主席吳成典先指出，國民黨主席朱立倫對裴洛西來台表示歡迎的說法感到不可思議，他認為，裴洛西來對台灣百害而無一利；他轟，裴洛西斟酌之後竟然還執意地要來台，來害我們變成兩岸的戰地，把台灣推入火坑，何等殘忍！

吳成典質疑，裴洛西到台灣來對我們會造成多大的傷害？除了當下之外，往後的怎麼辦？他還說裴洛西簡直欺人太甚，把禍害帶給我們去成就美國。

吳成典號召反對裴洛西來台的民眾今晚6點到他下榻的旅館抗議，表達台灣的心聲；他認為台灣已經陷入水火，台灣人不能讓美國玩弄在股掌之間，要覺醒。他要大家思考，我們有能力挑起兩岸的戰火嗎？我們願意這樣子做嗎？台灣人民同意裴洛西來台嗎？他最後說，新黨雖然聲音薄弱，但要把想法表達出來。