新竹市金城一路將軍村2015年登錄為歷史建築，全區共15棟建物規畫為「將軍村開放圖書資訊園區」，為竹市歷來規模最大的歷史建物群修復工作，一期已修復3棟於2019年對外開放。代理市長陳章賢2日表示，目前二期修復12棟進度近8成，預計今年底完工。

為見證新竹眷村發展脈絡、保存市民集體記憶，市府近年成立眷村博物館、黑蝙蝠中隊文物陳列館，2015年也將原國軍將領眷舍的「金城新村（將軍村）」登錄歷史建築，並向文化部爭取「眷村文化新星保存計畫」、「再造歷史現場計畫」等補助，投入逾2億元進行將軍村修復再活化工程。

將軍村為1958年八二三炮戰後，由國民政府興建，至今餘60年歷史，原有89戶，隨著時空改變，面臨拆遷命運。將軍村全區共15棟眷舍，分為兩期進行修復，一期工程修繕3棟，已於2019年完工對外開放，轉型為生活學、修復學、慢食學主題場館。

陳章賢2日到場了解二期工程修復情況，他表示，為完整呈現眷村紋理，從規畫設計到修復階段，包含材料使用增建、屋瓦復原等，皆經文化資產專業委員審查，以符文資法規及精神，二期12棟眷舍目前進度近8成，預計今年底完工。

文化局指出，市府致力保存僅存的15棟建築物，但部分早已改建為金屬屋頂，已非最初眷舍風貌，市府盡可能保留原有屋瓦，其餘為保留修復前模樣，則採用鋁鎂鋅板修復。

文化局指出，二期工程完工後，將設計成各領域知識主題場館，除修復硬體工程外，也深化將軍村文史研究，委託專家學者蒐集將軍村相關文獻、照片，並進行原住戶訪談，紀錄珍貴的口述歷史，未來將擇適宜空間辦理常設展，展示相關調研成果。