嘉義市議員戴寧涉嫌以人頭詐領助理費的貪汙案，2日開庭，檢方及辯方針對誰指使開戶、帳戶誰使用等爭點攻防，郭姓前小姑證稱其名下的銀行帳戶由戴寧使用，但戴寧否認，辯方還認為郭女曾是戴寧二等親姻親，程序有瑕疵、證供不足採信，檢方反攻辯護律師混淆郭女的證述。

嘉義地院今天開庭，戴寧仍否認犯行，法官傳喚涉案被緩起訴的郭姓、曾姓助理，郭女是戴寧前夫的胞妹，針對郭女於2011年6月至2016年12月間，開立的銀行帳戶、存摺、提款卡、申報嘉義市議會議員助理費的文件簽名及蓋章等爭點進行交互詰問。

審判長陳仁智告知郭女依《刑事訴訟法》，郭女曾是戴寧二等姻親，得以拒絕作證，郭女遲疑一下後表示要作證，後來證稱她並未當戴寧的助理，而是另有幼教工作，因為家人告訴她工作上需要，她就到銀行開戶，但帳戶自己沒有用過，而是由戴寧使用。

對於誰要求她去開戶，郭女說無法確認是哥哥、戴寧或其他家人。但檢方指出郭女的證述與檢調偵訊時供述有出入，是受辯護律師詢問 誘導混淆。

辯護律師反指檢方在偵訊時未事先告知郭女與戴寧有二等姻親關係得拒絕作證，有程序瑕疵，因而郭女的偵訊筆錄內容不足採信。