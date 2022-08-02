美國聯邦眾議院議長裴洛西女士將訪台。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，中共反應之強烈不下於1996飛彈危機，但反應過度，畢竟美國聯邦眾議院議長訪台又不是第一次。

游盈隆今在臉書指出，從新聞角度看，這則消息就像是王牌一樣，王牌一出，其他新聞都只能靠邊站，包括最熱的林智堅「論文門」新聞至少冷卻三天，林智堅可以喘一口氣，阿通師可以多專注國安事務一點。

他說，從兩岸關係看，中共反應之強烈不下於1996飛彈危機，但給人的感覺是沒有來由，反應過度，師出無名，借題發揮，小題大做。畢竟美國聯邦眾議院議長訪台又不是第一次，1997共和黨籍議長金瑞契（Newt Gingrich）就來過。

他指出，25年後，裴洛西議長訪台，已經是完全不同的世界局勢，「我相信她會用她自己的方式，而不是金瑞契方式訪台，否則回國後又怎麼跟當前反共氣焰高漲的美國社會大眾交代？」

他說，更何況，美國11月期中選舉已經不遠，民主黨目前聲勢又弱。從任何角度看，裴洛西議長只要踏上台灣的土地，就是高調強勢上壘，絕無示弱的理由和可能。

他表示，基於同樣熱愛民主、自由與人權，台灣人必將竭誠歡迎一生為人權奮鬥不懈的裴洛西女士到訪。