中華籃協今日表示，由於目前國內外新冠疫情仍未停歇，我國入境管制政策影響國外球隊參賽意願，隨著各國聯賽即將進入新的球季，國家隊球員已陸續歸建，今年度威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽確定停辦，連續第三年因疫情無法舉行，原定9月檔期本會將改辦理跨聯盟交流賽，8月4日邀集國內各聯盟球隊召開第一次籌備會議。

籃協說，原先宣布將延期到9月進行的瓊斯盃賽事，近日來觀察國際疫情變化及考量目前我國政府政策，短期內應無趨緩之勢，在籌備日期緊迫的情況下，加上受邀球隊因入境隔離規定影響來台意願，賽期若再延後將會影響到各國聯賽開季時程，本會經過全盤考量後，決定停辦今年瓊斯盃賽事。

籃協表示，為了讓國內球迷能夠欣賞到一流賽事，原定9月檔期本會將改辦理跨聯盟交流賽事，邀請PLG、T1、SBL球隊及中華白培訓隊進行交流比賽，8月4日將召開第一次籌備會議，與各聯盟及球隊討論相關細節，有關賽事資訊及各聯盟參賽隊伍本會將於近期內陸續公告，敬請球迷期待。