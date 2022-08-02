蕭淑慎2020年發現體內有8.5公分的惡性腫瘤，馬上動手術切除3分之1的胃和十二指腸，當時傳出她罹患的是罕見癌症「十二指腸癌」，不過蕭淑慎日前則發文強調，她不是十二指腸癌「是12指腸基質瘤，一樣都是惡性腫瘤，可是它們不一樣」。

蕭淑慎前年發現體內有8.5公分的惡性腫瘤，隨即動手術切除3分之1的胃和十二指腸，胰臟頭、膽跟膽管也全都切除，蕭淑慎日前上廣播還透露，今年5月追蹤發現癌細胞已轉移到肝臟，目前正服用標靶藥物治療，面對病情，蕭淑慎仍樂觀看待，表示她會繼續吃藥、繼續漂亮、繼續爽快。

不過蕭淑慎日前則發文提到生病一事，表示她根本不覺得怎樣，認為除了吃藥全身腫以外，其他真的沒什麼，同時，蕭淑慎也強調，她不是十二指腸癌「是12指腸基質瘤，一樣都是惡性腫瘤，可是它們不一樣」。

蕭淑慎為此特別發文更正，表示要還她12指腸一個清白，「不然我的12指腸委屈，整段被拿掉了，還死的不明不白」，蕭淑慎還提到，每次回診，就一直提醒，是12指腸基質瘤，要她別再說錯了，蕭淑慎則委屈說：「阿就不是我說錯，我也不知道為什麼都一直被寫錯」。