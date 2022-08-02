中市警方實施「全國同步檢肅非法槍械專案行動」掃蕩非法槍彈。（台中市警局提供／陳淑芬台中傳真）

中市警方實施「全國同步檢肅非法槍械專案行動」掃蕩非法槍彈。（台中市警局提供／陳淑芬台中傳真）

中市警方掃蕩非法槍彈 查獲10槍66彈

中市警方鑑於日前發生大里區洗車場槍擊案、潭子區滷味老闆槍殺案，為防治槍擊案發生自今年7月18日起執行警政署「全國同步檢肅非法槍械專案行動」。台中市警局今天表示，統計至8月1日止，包括非制式槍枝9支、模擬槍枝1支等非法槍械共10支、子彈66顆，成果為六都最佳。

中市近期發生兩起槍擊案，引起市民對治安疑慮。台中市警局刑大副大隊長廖劭晃表示，經動員所屬警力自7月26日起實施「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，實施掃蕩治安顧慮場所、查緝擁槍者及疑似改造槍械場所，掃蕩非法槍彈，防治槍擊案發生，共查獲各類非法槍械共10支、子彈66顆。

統計至8月1日止，總共查獲槍砲案7件8人、通緝案86人、毒品案18件22人、公共危險85件85人、詐欺案5件7人、竊盜案3件3人、妨害公務1件1人、聚眾鬥毆1件3人、少事法少年虞犯1名、逃逸外勞6件6人、逾期居留1件1人。

廖劭晃指出，其中，第一分局接獲檢舉有不法分子擁槍自重，經佈線查緝，逮獲林姓男子等2人到案、起獲改造槍械3支，初步檢驗均具殺傷力。

至於2起槍擊案，大里區洗車場槍擊案在案發後24小時內偵破，涉案人共12人均已查緝到案，並起獲涉案槍枝；潭子區滷味老闆槍殺案，透過科技偵查，鎖定涉案車輛及犯嫌身分，動員警力連日搜山，於案發後第6天偵破，在太平山區發現犯嫌遺體及涉案槍彈。

警方表示，年底九合一選舉將近，警方將全力淨化選前治安防制暴力介入選舉等重點工作，執行選舉維安及查察任務嚴逞嚴辦，並呼籲民眾勇於舉報不法，共同守護治安。