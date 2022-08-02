嘉義縣今新增460人確診，各鄉鎮確診數字統計。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

Omicron亞型變異株BA.5病例不斷出現，嘉義縣今新增460人確診，同時增加1名BA.5確診個案，全縣累計境外BA.5已有2例，8月1日通報基因定序BA.5的50歲男性，7月27日與友人從德國返台，入境篩檢陽性，目前尚在7＋7居家照護期間，研判未進入社區感染。

嘉縣衛生局指出，新增的BA.5案是一名50歲男性，7月27日自德國出差返國，與同行的1名同事入境唾液篩檢都是陽性，2人從機場搭防疫計程車各自返家，採1人1戶、7＋7居家照護措施，8月1日透過基因定序確認，兩人都是BA.5。

嘉義縣長翁章梁強調，7月至今，嘉縣累計BA.5境外移入有2案，所幸並未進入社區，呼籲民眾盡速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩，減少不必要移動、活動和集會，避免出入人多擁擠場所，嚴守各項防疫措施。

嘉縣今天公布460人確診，其中有症狀74人，無症狀386人，年齡介於2個月至92歲，12歲以下63人，65歲以上58人。累計全縣12歲以下染疫幼童8733人，65歲以上9405人，目前居家隔離375人，輕症居家照護2808人。