桃園領航猿官方今日宣布，領航猿助理教練暨球員發展總監楊宜峰，新球季除了協助領航猿訓練事務，掌握球員狀況，幫助球員提升場上表現外，另將接掌南山高中籃球隊總教練，協助基層籃球發展，持續為培植台灣籃壇新秀而努力。

璞園建築團隊長期深耕基層籃球，與南山高中建立深厚建教合作關係，新球季助理教練楊宜峰將任南山高中總教練，協助球隊訓練，持續扶植年輕潛力新秀；楊宜峰執教生涯，自2005年加入南山高中籃球隊教練團任職助理教練開始，於隔年執掌南山兵符，帶領球隊拿下兩座HBL冠軍金盃，璞園育樂總經理陳信安認為，助理教練楊宜峰於璞園任教期間，兼任球員發展總監，長期關注基層球員發展，相信他將能持續培養更多籃壇人才。

楊宜峰已於1日正式接任南山高中總教練，獲此重任的楊宜峰表示「南山高中近幾年在時清的帶領下，一直都是HBL勁旅，新的年度也將全力以赴帶領球隊，為拿下總冠軍目標而努力。」