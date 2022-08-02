針對近期柬埔寨求職詐騙頻傳，一零四(3130)表示，站上求職網站，昨天已經將社群指名的海外公司(Noble Zenith International, Inc)強制下架。因全站職缺數超過43萬筆，需要時間盤點，若民眾發現可疑職缺，請直接在職缺頁檢舉。

近期打著高薪打工詐騙事件搶佔媒體版面，航警局、刑事局也在機場攔截可能受到詐騙的國人。身為國內第一大求職網站的104人力銀行，針對近日柬埔寨工作詐騙案，104人銀行採取多項作法，昨天已經將社群指名的海外公司(Noble Zenith International, Inc)強制下架外，同時，即刻盤查相關職缺，一律不接受海外高風險地區(柬埔寨、阿拉伯聯合大公國等)的企業來台刊登職缺；僅接受上市櫃等知名企業及其海外關係企業或能出具投審函等證明者，方能在上述地區刊登職缺。

104人力銀表示，會持續提醒求職者注意求職安全，包括工作地點在高風險地區(柬埔寨、阿拉伯聯合大公國等)的職缺頁上方標示紅色警語，如：「我國駐外單位陸續接獲國人陳情，赴東南亞國家工作，落入詐騙集團陷阱。請您於應徵或面試時提高警覺，詳加確認工作內容（特別是載有不合理高薪或快速致富等優渥工作條件資訊者），以維護自身安全、並避免觸法。」另外，也透過104職場力、相關社群、以及會員EDM等提醒宣導。