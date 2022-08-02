好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安柏赫德(Amber Heard)經歷一場世紀大戰，兩人互告誹謗，最終由男方拿下「7個Yes」大獲全勝，安柏赫德慘被判賠1035萬美元(約台幣3億)，事後她很快對外宣告上訴到底，但要反咬前夫之前，得備齊賠償金，因此手頭緊的傳聞不脛而走，如今又爆安柏赫德將賣掉加州豪宅，而即使房價已較當初入手時翻了兩倍，但仍不夠賠。

安柏赫德與前夫強尼戴普對簿公堂，即使在庭上招式用盡，仍難擋敗訴頹勢，相較於強尼戴普谷底翻身，大動作準備復出好萊塢，先前還透過英國藝廊賣出畫作賺了300萬英鎊(約台幣1.1億)，安柏赫德這一敗可說是損失慘重，不但演藝工作全停滯，打官司砸的大錢也血本無歸，明顯手頭緊，先爆出打算出書出賣與前夫在婚姻中的秘辛，甚至連當初世界首富馬斯克送她的定情物特斯拉都要賣，就為了籌措反擊的經費。

據《TMZ》報導，安柏赫德甩賣財產的活動還沒完，近日爆出她將出售豪宅，據悉，她在2019年以57萬美元(約台幣1714萬)買下位於南加州絲蘭谷(Yucca Valley)的豪宅，但她在手上不過短短3年時間，於今年7月以幾乎兩倍的價錢賣出。

據悉，安柏赫德賣掉這個南加州的心愛豪宅，總售價162萬美元(約台幣4800多萬)，已經是翻倍賣出，她淨賺48萬美元(約台幣1444萬台幣)，但即便如此，離她需支付的賠償金，金額仍是差了一大截，沒能逆轉手頭緊的狀況，而先前她的律師也坦言，安柏的財務狀況真的付不出這筆天價賠償金。