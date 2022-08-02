農曆七月鬼門開，各公司行號、家家戶戶都在中元普渡，但大多對於鬼月祭拜對象都只停留在普渡亡者，謂「好兄弟」，但民俗專家提醒，中元節不僅只是普渡所謂孤魂野鬼等陰間的好兄弟而已，更應該祭拜祖先，因為祖先也是去世的人，拜祖先不單單只是景仰，也有很多人說拜祖先是一個「事死如事生」，彰顯孝道的行為。

知名網紅命理大師「簡少年」提醒人們在鬼月不僅要崇敬鬼神，更要記得供奉祖先，以免招來不必要的問題。 （圖／翻攝自簡少年臉書）

知名網紅命理大師「簡少年」也在自己頻道拍攝影片分享兩則關於自己客人的經驗，在中元沒有拜祖先而產生的後果，提醒人們在中元節不僅要崇敬鬼神，更要記得供奉祖先，以免招來不必要的問題，「簡少年」表示，祭拜祖先不僅彰顯孝道，讓祖先靈魂維持好的狀態，拜對祖先更能產生功德迴向的效果，為自己招來平安好運。

命理大師「簡少年」建議鬼月祭拜祖先可以選擇米果「拜米會旺財」。 （圖／翻攝自簡少年Youtube頻道）

「簡少年」表示古代有個說法「拜米果、會旺財」，因為米果的材料「米」經常是古代君王發給下面臣子的「薪餉」(意謂：薪水)，因此就有了「拜米會旺財」的這個說法，因此中元節拜祖先改運可以選擇米果相關供品，不僅能保佑平安、彰顯孝到，更能旺祖先、旺自己、旺未來。

◎民俗說法，僅供參考。