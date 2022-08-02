美國聯邦眾議院議長裴洛西預計今晚訪台，明日會見總統蔡英文後，規劃前往立法院，不過立法院長游錫堃因確診新冠肺炎，正在隔離中。中央流行疫情指揮中心今表示，對於游錫堃是否能提前解隔離，會依照既有規定管理，距離發病、採檢日24小時以上者，需追蹤2次呼吸道檢體快篩陰性。對於距發病、採檢日5天以上者，則需1次呼吸道檢體快篩陰性。

指揮中心發言人莊人祥表示，對於裴洛西訪台，指揮中心目前沒有進一步的訊息可以分享和評論。針對游錫堃的解隔離，會依照規定管理，因涉及個案隱私，沒有繼續的評論。

目前的解隔離條件是依5月31日修訂的辦法辦理，莊人祥表示，個案需符合2個條件之1，第1個條件是距離發病、採檢日滿7天，不需採檢即可解隔離。另外，距離發病、採檢日24小時以上，追蹤2次呼吸道檢體快篩陰性，或是距發病、採檢日5天以上，1次呼吸道檢體快篩陰性，即可解除隔離。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前加強版防疫旅館、集中檢疫所的收治條件為70～79歲，以及65～69歲的獨居民眾。提前解隔離的條件不適用於居家照護的個案，若確診個案若是在集中檢疫所、醫院則可適用，原因是需要醫師人員進行快篩或PCR採檢。