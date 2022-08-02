陽明(2609)持續落實環境永續責任，上月以新台幣10億元投入星展銀行台北分行所推出的企業客戶新台幣綠色定期存款，作為該銀行綠色貸款及永續連結貸款的資金來源，成為台灣首家以綠色定期存款方式加入永續發展行列海運業者。

陽明實踐各項ESG永續指標，在數位創新上不斷精進，如國內金融共享區塊鏈的加入、線上詢價平台、貨櫃動態追蹤查詢系統、E櫃台與電子小提單等多元的E化服務，持續提升客戶服務品質。

在環境永續目標上，藉由自有船隊汰舊換新、船舶航行姿態最佳化、配合配艙作業調整貨物壓載及吃水節能操作、與WNI氣導公司合作開發燃油能效管理系統等，積極減少溫室氣體排放，在2021年達成碳強度降低達57.38％，同時也呼應2050淨零的目標，將氣候變遷財務風險評估入營運決策流程，並完成溫室氣體盤查作業。

除陽明本身的具體作為外，透過本次綠色定存合作，存款資金將運用於綠能及ESG相關放款上，將可進一步發揮企業協力共同促進環境永續目標。