民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文嚴重抄襲，不僅重傷民進黨政府形象，擔任指導教授的國安局長陳明通，其學術品德更是受到嚴重質疑。而爬梳陳明通指導的碩士論文，近年有多篇研究主題幾乎相同，全部都是香港政黨的信任變遷研究，被學界嘲諷是「一魚多吃」。

陳明通指導的論文數量高達173份，陳明通在7月23日提出的4000字聲明當中，特別提到自己被美國哥倫比亞大學教授黎安友形容是「資料霸王」。

爬梳陳明通所指導的台大國發所論文，出現不少論文有題目雷同的情況。像是名嘴康仁俊是陳明通的學生，在2019年6月中旬口試的論文《香港居民對香港媒體的信任變遷研究～2001-2016年四波調查的分析》，還有其他6份論文題目與之相似，其中包含：何雁純《香港居民對香港特首及公務員的信任變遷研究～2001-2016 年四波調查的分析》、王誠緯《香港居民對政黨的信任變遷研究~2001-2016年四波調查分析》、張昀徽《香港居民對立法會及法院的信任變遷研究～2001-2016年四波調查的分析》、游琇《香港居民對香港警察及駐港解放軍的信任變遷研究～2001-2016年四波調查的分析》、黃詩卉《香港居民對北京政府及特區政府的信任變遷研究～2001-2016年四波調查的分析》，以及魏淑娟《香港民主的基礎～從香港民眾對立法會存廢態度分析》等。

台大國企系教授陳厚銘認為，美國大學大部分碩士是讓學生選擇要不要寫論文，不寫論文的學生需要多修6學分的課，便可達到畢業標準。在台灣，教育部真的要思考，廢除碩士撰寫論文的規定了，台大也要規範「一魚多吃」太過雷同的論文主題，指導教授更應該自律。

對於林智堅論文爭議爆發在台大，一名台大資深教授表示，指導學生論文有學術倫理爭議，指導教授應該說明清楚，但陳明通身為國安局長，應該花更多心思在國家安全議題上才對。

該名教授也說，各學門領域或許有各自不同的學術倫理規範，藉此機會來補正，各學門應明訂各領域的學術倫理規範，否則每到選舉，學術倫理的爭議不斷，反客為主，影響選舉品質與最為關鍵的候選人政見發表。