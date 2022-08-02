賈吉本季第43轟。（MLB臉書）

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）剛剛連莊「美聯單周最佳球員」，而且進入8月的第一戰就開工了，對水手轟出他的本季第43號全壘打！幫助洋基摘下例行賽第70勝，搶在69勝的道奇之前達陣。洋基終場以7比3輕取水手。

賈吉賽後表示：「就像我每天說的，今年一直都是隊友在幫助我，我試著跟上他們的步伐，特別是有勒馬修（DJ LeMahieu）打第一棒，接近3成的打擊率和很高的上壘率，這幫了大忙。」

勒馬修首局敲安上壘，接著賈吉擊出二壘打但沒送回勒馬修，後面雷佐（Anthony Rizzo）擊出的個人第26轟成為一發3分炮。水手路易斯（Kyle Lewis）以陽春炮反擊，但是2局下勒馬修四壞球上壘，賈吉第2輪上來鎖定左投岡薩雷斯（Marco Gonzales）的第一顆球就出大棒，轟成左外野的兩分炮。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）稱讚賈吉說：「對我而言，就算對一個正在打出MVP球季的人，連續拿下單周最佳球員還是覺得很驚人。」以賈吉目前104場43轟的產量，也只比2001年的邦茲（Barry Bonds）慢了兩轟，邦茲該季最後73轟。

水手第4局追回1分，又被洋基捕手崔文紐（Jose Trevino）的陽春炮抵銷。8局下崔文紐居然又來1發陽春炮，生涯首度單場雙響炮。他前4年在遊騎兵總共只有9轟，本季轉到洋基，球季還未打完就已經9轟了。