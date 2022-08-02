台東縣副縣長王志輝表示，近年推廣紅烏龍茶頗有成效。（蔡旻妤攝）

新元昌紅茶產業文化館負責人溫吉坊表示，新店面新氣象，讓老客戶耳目一新，也吸引更多新客戶上門。（蔡旻妤攝）

台東縣府近年推廣紅烏龍茶有成，透過Google trend 統計網路關鍵字搜尋比較，「紅烏龍」近半年搜尋已經超越「阿里山茶」。（摘自Google trend）

台東縣政府自8月2日至8月31日止與18家紅烏龍茶業者合作辦理「新．茶季」系列活動。（蔡旻妤攝）

新元昌紅茶產業文化館負責人溫吉坊邀請大家看完熱氣球後，可到茶坊品嘗台東紅烏龍。（蔡旻妤攝）

為打造「台東紅烏龍」茶品牌，台東縣政府輔導6間鹿野地區茶園作為示範亮點店家，並於2日在鹿野高台厚生茶園辦理台東紅烏龍老店新生暨新茶季活動。台東縣副縣長王志輝表示，近年推廣紅烏龍茶有成，透過Google trend 統計網路關鍵字搜尋比較，「紅烏龍」近半年搜尋已經超越「阿里山茶」。

受輔導的「老品牌、新樣貌」的特色茶店包括新元昌紅茶產業文化館、老王茶舖、厚生茶園、博雅齋自然茶園、碧蘿園茗茶坊、女兒不懂茶等店家。店家透過升級環境空間以提升服務品質，搭配一連串紅烏龍系列活動，帶動產業發展，讓更多民眾認識台東專屬的茶文化。

「讓老客戶有耳目一新的感覺，也吸引更多新客戶上門」新元昌紅茶產業文化館負責人溫吉坊說，店面歷時1個多月改造後，新店新氣象，客人都大讚環境寬敞明亮。尤其現在正值熱氣球活動期間，許多遊客清晨看完熱氣球，順路來到茶坊來品茶，他也歡迎大家多多品嘗台東紅烏龍的好滋味。

王志輝說，自6月起用Google trend 搜尋關鍵字「紅烏龍茶」的熱度趨勢變化，已經明顯超越「阿里山茶」，表示近年在縣府及各方藉由各項計畫的產業輔導與措施，在市場上已有很好的迴響。

財政及經濟發展處長章正文說明，除了今年6家店家的改造成果，自8月2日至8月31日止與18家紅烏龍茶業者合作辦理「新．茶季」系列活動，邀請大家一同見證台東紅烏龍茶產業的轉變與新生。

章正文進一步表示，活動包括在厚生茶園側邊空間設有「老茶館新生展」特展，展示6家店家改造成果；另辦理新茶上市品茗會、新生封茶禮及新茶市集，也配合微光集及金崙海洋音樂會擺設紅烏龍攤位等。詳情請上「台東紅烏龍新．茶季活動網站（https://www.taitungredoolongtea.com/），或關注「台東紅烏龍」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/aitungredoolongtea）