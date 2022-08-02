和勤(1586)7月營收2.40億元，年增17.34％；累計前7月營收15.83億元，年增6.48％，為歷年同期新高。和勤配合傳統旺季到來，營收規模穩步擴張，產品組合優化拉高毛利率，提升獲利能力。

和勤7月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.58億元，佔比65.84％；硬碟機構件（VCM Plate）0.72億元，佔比30.15％。由於夏季高溫，大陸車廠高溫假影響，7月汽車零件出貨較上月減少，但與去年同期相較仍大幅成長27.88％；硬碟（HDD）零件有8成以上供應高階儲存硬碟機種，毛利率相對較高且出貨穩定。

受惠大陸汽車零件國產化以及與主要客戶深化合作關係的策略奏效，和勤今年多項新品增量，包括建築工程用結構件、門鎖平台件、美系電動車剎車零件、重卡零件等，為和勤在汽車產業自然成長的基礎下，注入新的成長動能。公司表示，各項新品出貨量仍在爬坡中，下半年的貢獻將更加明顯。

美系電動車大廠訂單穩定成長，和勤供應的品項也增加，今年美系電動車大廠的營收占比將再拉升。此外，和勤與麥格納、博格華納兩大全球汽車零件供應領導商合作深化，持續爭取有規模的平台件訂單。