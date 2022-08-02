農委會主委陳吉仲、副縣長鄧桂菊等人到場參與活動。（李京昇攝）

中華民國四健會慶祝70周年，8月2日在苗栗縣苑裡鎮舉辦彩繪稻田種稻活動，號召民眾一起響應，透過種稻親近土地、認識家鄉、愛護農業。

為慶祝四健推廣教育70周年及「食農教育法」通過第1年四健會協會規畫辦理一系列活動，今天上午在苑裡鎮農會山腳辦事處前面的農田辦理彩繪稻田種稻活動，希望以國人的主食「米」為出發點，串起四健會從以往倡議的健康飲食到現在的食農教育。

國四健會協會理事長顏志發說，四健會1952年由農復會從美國引進開始辦理推廣教育，迄今滿70年，由於發揮創新示範農業技術的功能，台灣農業產品揚名海外，在國際間更是品質的保證。

他表示，四健與農事、家政並列為農會3大主軸工作，其中，四健會始終致力培育農村青少年，持續貫徹「從工作中學習，從學習中工作」及「精益求精」的精神，持續辦理四健推廣教育，並與國際四健組織交流，讓世界看見台灣。

今天的開幕儀式，由中華民國四健會協會理事長顏志發主持，農委會主委陳吉仲、農委會輔導處長陳俊言、副縣長鄧桂菊、縣議員張顧礫、縣農會理事長陳怡樺、常務監事林輝樑、苑裡鎮農會理事長呂聯慶、常監黃清龍、總幹事鄭年鈞等各界代表到場一同為彩繪稻田活動揭開序幕。

會中，苑裡鎮農會贈送農委會主委陳吉仲、全國四健會協會理事長顏志發、副縣長鄧桂菊藺草帽；現場並展示農業推廣及食農教育成果。

綵繪的稻田是由全國四健會向苑裡鎮農會租借約2.7分地的農田，種下白、紫、黑、綠、黃等5種顏色秧苗，預計在11月長成稻谷後，即可呈現四健會的標誌圖案。

農委會主委陳吉仲、全國四健會協會理事長顏志發、副縣長鄧桂菊等人及推動「食米學園」計畫的頭份市建國國小學童皆下田插秧種稻，體驗農民種稻的辛苦。

副縣長鄧桂菊指出，農業是苗栗縣的根本大業，如何讓農業向下扎根，一直是四健推廣教育努力的目標，而今食農教育法已通過，四健會可以結合農作體驗與自然環境等，協助青少年了解農業生產、食物來源和環境生態的關係，引導他們認識家鄉、親近土地、愛護農業。