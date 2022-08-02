高雄市打造全新的MeNGo APP，民眾可直接在線上購買通勤月週票方案、付款後直接以MeNGo QR Code搭乘本市大眾運輸，掃碼、刷卡，提供民眾更便利的使用流程與體驗。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市打造全新的MeNGo APP，民眾可直接在線上購買通勤月週票方案、付款後直接以MeNGo QR Code搭乘本市大眾運輸，掃碼、刷卡，提供民眾更便利的使用流程與體驗。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市MeNGo交通行動服務今年8月1日起服務再升級，打造全新的MeNGo APP，民眾可直接在線上購買通勤月周票方案、付款後直接以MeNGo QR Code搭乘本市大眾運輸，掃碼、刷卡，全面數位化提升民眾更便利的使用流程與體驗，高雄市交通局表示，改善以往必須要用實體卡片不便性，也會比以往還要便宜，學生只要999元，千元有找。

交通局表示，繼去年10月國慶期間推出全國首創MeNGo 24、48、72小時時數套票，以QR code整合全市公共運輸服務後，更在今年8月1日上線全新MeNGo APP，民眾不論定期通勤、觀光旅遊都可以使用MeNGo專屬QR Code搭乘公車、捷運、輕軌、渡輪、騎YouBike，買票、付款通通線上完成，可省去過去辦理實體卡在線上購買方案後還要去便利超商或捷運車站過卡的麻煩。

另外MeNGo 全新升級APP除了把月周票QR化以外，也將時數套票整合在一起，並且新增了整合式大眾運輸資訊查詢功能，創新使用者介面設計，期待提升民眾的便利性與友善性。

MeNGo從多年上路以來，都是從APP購入月票過卡，但此過程又會增加民眾不便性，所以交通局才會精簡此步驟，購買後直接用QR Code來讓民眾能夠直接用手機來搭乘高雄所有大眾運輸。

交通局長張淑娟強調，為了減輕民眾負擔，6月20日至7月31日推出紓困優惠方案，無限暢遊只要520元，民眾購買反應熱烈，經統計會員數成長5%，套票銷售成長達95%創下歷史新高。此外，經分析紓困方案的數據，新購用戶達3成、喚醒沉睡用戶近1成。

MeNGo目前優惠方案為「無限暢遊QR方案」只要1,150元(學生999元)、「公車+客運暢遊QR方案」只要1,160元(學生950元)、「公車暢遊QR方案」只要459元(學生179元)。此外，更加碼8月1日至9月30日購買QR Code方案的民眾，有機會獲得無限暢遊QR方案免費搭一年份、iPhone手機、100元MeNGo QR方案折價券及精美筆記本等好康。

交通局表示，MeNGo交通行動服務目前會員數5.1萬餘人、銷售套票達26.2萬套、使用次數超過1,399萬次，成績斐然，日前亦相繼與日本小田急地鐵株式會社、全日空航空公司(ANA)簽署合作備忘錄，並且已開始洽談雙方的實質合作；同時也與國內高鐵等城際運輸洽談合作，為後疫情時代交通服務升級預作準備。