媒體報導，有新黨黨員指控前主席郁慕明邀請他到大陸投資後，將他扣上台獨罪名趕出公司，並涉及盜用公款，在兩岸分別提告。郁慕明今委託律師發表聲明，指稱該篇新聞消息皆與事實不符，且未經他本人聯繫查證，目前已進入司法程序，靜候司法判決還他清白，請各界勿再惡意散播不實訊息，將保留民刑事追訴權利。

鏡週刊報導，郁慕明多年前轉往大陸發展，還邀黨員投資，投資人察覺有異，追問郁，竟被扣上台獨罪名趕出公司，還有投資人只因理念不合，就遭郁撤換董事，並稱投資人還指控郁慕明涉嫌盜用上千萬元公款，投資人得知後想追討投資款，郁卻相應不理，投資人認為郁涉嫌吸金詐騙，已在兩岸分頭提告。

郁慕明今委託律師魏憶龍、黃乃芙發表聲明，指稱該篇「坑殺台商」新聞消息皆與事實不符，且未經他本人聯繫查證，目前全案已進入司法程序，靜候司法判決還他清白，請各界 勿再惡意散播，並將對相關人士保留一切民刑事追訴權利。