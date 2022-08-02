路透社披露，今天早上有數架共軍軍機逼近台灣海峽中線。針對媒體查詢台海當面共軍動態，暨國軍戰備作為，國防部今(2)日表示，國軍運用聯合情監偵手段，可充分掌握臺海周邊海、空域動態；並以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，縝密整備各項計畫，按突發狀況處置規定，依敵情威脅，派遣適切兵力應處，「有決心、有能力、有信心」確保國家安全。

路透社引述一名知情人士稱，由於裴洛西即將訪台的消息使緊張局勢加劇，幾架中共戰機今日早上飛到敏感的台海中線附近。該人士稱，自週一以來，幾艘中共軍艦一直靠近這個非官方分界線，而台灣方面已派出飛機監視局勢。

路透社稱，今日早上，中共軍艦和飛機都「擠壓」（squeeze）了中線，並稱這是一個不尋常的舉動，「非常具有挑釁性」。中共軍機多次進行短暫「觸及」（touch）中線並繞回海峽對岸的戰術動作，而台灣飛機則在附近待命。