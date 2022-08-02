日本資深女演員島田陽子，出道52年有《假面騎士》、《白色巨塔》等代表作，還以美劇《幕府大將軍》勇奪金球獎最佳女主角獎，不過上個月因大腸癌病逝，享壽69歲，卻傳出由於生前和家人失和，遺體遭拒絕領回，改由區公所處理。

根據外媒報導，島田陽子生前抗癌多年，近來身體狀況急轉直下，上個月25日在醫院病逝，享壽69歲，知情人士透露將舉辦告別會，並由親朋好友送最後一程，根據日媒《女性自身》報導，由於島田陽子至親剩兩個妹妹，但因為姐妹關係疏離，因此拒絕領回遺體，撕破臉的關鍵在於她曾允諾妹妹出錢照顧腦中風的母親，但因為當時介入内田裕也和樹木希林的婚姻，不僅成為小三還幫男方扛下債務，早沒有多餘的錢能照料年邁母親。

由於島田陽子的遺體遭拒絕領回，便改由區公所代為處理，喪禮採密葬方式，僅有10幾位友人出席，工作人員表示由於兩位妹妹聯繫不上，並沒有參加葬禮，因此遺體火化後，骨灰暫時安放在自家中的祭壇，這似乎也印證她生前在失去母親，以及和妹妹疏離後，曾難過表示：「這下真的是一個人了」的寫照。

島田陽子演藝之路繳出漂亮成績單，27歲主演美劇《幕府大將軍》，就榮獲金球獎最佳女主角，更被封為「國際女優」，39歲時拍攝第一本全裸寫真集《Kir Royal》狂銷55萬本，更令人震驚的是57歲時宣布進軍AV界，拍了《密會》、《不貞愛》等作品，不過她的感情路卻相當不順遂，除了和搖滾歌手内田裕搞不倫戀之外，和小2歲燈光師米山仁結褵25年後，也在2019年宣布離婚。